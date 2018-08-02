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Бродовский Феликс Петрович

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

17.09.1928

Дата смерти

02.08.2018

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1902 г.р.

Жена

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1928

Отец: Бродовский Петр Константинович

Мать: Нечкина-Бродовская Ксения Васильевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
31.08.1954

Жена: Бродовская Елизавета Андреевна

Рождение ребёнка
18.06.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бродовская Елизавета Андреевна

Иваново, Россия
Рождение ребёнка
10.05.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бродовская Елизавета Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
инженер-путеец
Место жительства
Неизвестно
Иваново, Россия
Смерть
02.08.2018
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