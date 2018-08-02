Бродовский Феликс Петрович
Место рождения
Дата рождения17.09.1928
Дата смерти02.08.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1928
Бракосочетание
31.08.1954
Рождение ребёнка
18.06.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бродовская Елизавета Андреевна
Иваново, Россия
Рождение ребёнка
10.05.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бродовская Елизавета Андреевна
Работа или профессия
Неизвестно
инженер-путеец
Место жительства
Неизвестно
Иваново, Россия
Смерть
02.08.2018