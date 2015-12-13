Бродовская (Фафина) Елизавета Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бродовская (Фафина) Елизавета Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1928

Дата смерти

13.12.2015

Пол

Женский

Отец

1882 г.р.

Мать

Муж

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1928

Отец: Фафин Андрей Васильевич

Мать: Фафина Мария Яковлевна

Бракосочетание
31.08.1954

Муж: Бродовский Феликс Петрович

Рождение ребёнка
18.06.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бродовский Феликс Петрович

Иваново, Россия
Рождение ребёнка
10.05.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бродовский Феликс Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
Врач-окулист
Место жительства
Неизвестно
Иваново, Россия
Смерть
13.12.2015
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