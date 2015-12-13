Бродовская (Фафина) Елизавета Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.1928
Дата смерти13.12.2015
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1928
Отец: Фафин Андрей Васильевич
Мать: Фафина Мария Яковлевна
Бракосочетание
31.08.1954
Рождение ребёнка
18.06.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бродовский Феликс Петрович
Иваново, Россия
Рождение ребёнка
10.05.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бродовский Феликс Петрович
Работа или профессия
Неизвестно
Врач-окулист
Место жительства
Неизвестно
Иваново, Россия
Смерть
13.12.2015