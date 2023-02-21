Фафина (Левшина) Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.11.1905
Дочь: Бабич Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Фафин Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
04.07.1928
Дочь: Бродовская Елизавета Андреевна
Отец ребёнка: Фафин Андрей Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Иваново, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фафин Александр Андреевич
Отец ребёнка: Фафин Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно