Фафина (Левшина) Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фафина (Левшина) Мария Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

1905 г.р.
1928 г.р.
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Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.11.1905

Дочь: Бабич Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Фафин Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
04.07.1928

Дочь: Бродовская Елизавета Андреевна

Отец ребёнка: Фафин Андрей Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Иваново, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фафин Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фафин Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фафин Александр Андреевич

Отец ребёнка: Фафин Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фафин Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фафин Андрей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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