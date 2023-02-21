Фафин Александр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФафин Александр Андреевич

Фафин Александр Андреевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фафин Андрей Васильевич

Мать: Фафина Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
07.02.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фафина Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фафина Лидия

Место жительства
Неизвестно
Иваново, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фафина Лидия

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close