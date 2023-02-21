Фафин Александр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фафин Андрей Васильевич
Мать: Фафина Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
07.02.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фафина Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фафина Лидия
Место жительства
Неизвестно
Иваново, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фафина Лидия
Смерть
Неизвестно