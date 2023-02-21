Бродовский Петр Константинович
Место рожденияКарс, Турция
Дата рождения01.02.1896
Дата смерти15.09.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1896
Карс, Турция
г.Карс (Турция)
Работа или профессия
Около 1915
Учитель | Место работы: Терская область Должность: Учитель
Военная служба
С ?.07.1919 по ?.10.1919
Владикавказ, Россия
Род войск: Пехота Воинское звание: Прапорщик 274-го запасного пехотного полка В Вооруженных Силах Юга России командир роты 9-го Кавказского стрелкового полка
Арест
1921
Владикавказ, Россия
Арестован во Владикавказе, к 1921 в Рязанском концлагере
Рождение ребёнка
?.04.1924
Сын: Бродовский Алексей Петрович
Мать ребёнка: Нечкина-Бродовская Ксения Васильевна
Бракосочетание
1924
Рождение ребёнка
15.09.1926
Сын: Бродовский Владимир Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.09.1928
Сын: Бродовский Феликс Петрович
Мать ребёнка: Нечкина-Бродовская Ксения Васильевна
Бракосочетание
После 1928
Арест
30.04.1937
Военная коллегия Верховного суда СССР по обвинению в участии в к.-р. террористической организации правых и подготовке свержения советской власти вооруженным путем Номер дела: П-408319
Реабилитация осужденного
17.11.1956
Реабилитирован 17 ноября 1956 года, определением Военной коллегии Верховного суда СССР
Работа или профессия
Неизвестно
Место работы: литературный сотрудник журнала "Фронт науки и техники"
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ул. Малая Дмитровка,д.21/18, кв. 1, комн. 15
Смерть
15.09.1937
Причина смерти: Расстрелян | Место захоронения: Донское кладбище, могила 1
Похороны
Неизвестно
Новое Донское кладбище, Москва, Россия
Общая Могила №1 невостребованных прахов