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Бродовский Петр Константинович

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Место рождения

Карс, Турция

Дата рождения

01.02.1896

Дата смерти

15.09.1937

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1896

Отец: Бродовский Константин Викторович

Мать: Бродовская Мария Юльевна

Карс, Турция
г.Карс (Турция)
Работа или профессия
Около 1915
Учитель | Место работы: Терская область Должность: Учитель
Военная служба
С ?.07.1919 по ?.10.1919
Владикавказ, Россия
Род войск: Пехота Воинское звание: Прапорщик 274-го запасного пехотного полка В Вооруженных Силах Юга России командир роты 9-го Кавказского стрелкового полка
Арест
1921
Владикавказ, Россия
Арестован во Владикавказе, к 1921 в Рязанском концлагере
Рождение ребёнка
?.04.1924

Сын: Бродовский Алексей Петрович

Мать ребёнка: Нечкина-Бродовская Ксения Васильевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
1924

Жена: Нечкина-Бродовская Ксения Васильевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.09.1926

Сын: Бродовский Владимир Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1928

Сын: Бродовский Феликс Петрович

Мать ребёнка: Нечкина-Бродовская Ксения Васильевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
После 1928

Жена: Бродовская Александра Анатольевна

Москва, город федерального значения Москва
Арест
30.04.1937
Москва, город федерального значения Москва
Военная коллегия Верховного суда СССР по обвинению в участии в к.-р. террористической организации правых и подготовке свержения советской власти вооруженным путем Номер дела: П-408319
Реабилитация осужденного
17.11.1956
Реабилитирован 17 ноября 1956 года, определением Военной коллегии Верховного суда СССР
Работа или профессия
Неизвестно
Место работы: литературный сотрудник журнала "Фронт науки и техники"
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
ул. Малая Дмитровка,д.21/18, кв. 1, комн. 15
Смерть
15.09.1937
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Расстрелян | Место захоронения: Донское кладбище, могила 1
Похороны
Неизвестно
Новое Донское кладбище, Москва, Россия
Общая Могила №1 невостребованных прахов
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