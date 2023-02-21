Бродовский Владимир Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1926
Дата смерти07.02.1986
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1926
Отец: Бродовский Петр Константинович
Рождение ребёнка
28.07.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бродовская Армида Артёмовна
Рождение ребёнка
11.07.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бродовская Армида Артёмовна
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.02.1986