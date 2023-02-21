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Бродовский Владимир Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1926

Дата смерти

07.02.1986

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1934 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1926

Отец: Бродовский Петр Константинович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.07.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бродовская Армида Артёмовна

Рождение ребёнка
11.07.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бродовская Армида Артёмовна

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бродовская Армида Артёмовна

Смерть
07.02.1986
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