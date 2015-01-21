Бродовская (Карапетян) Армида Артёмовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бродовская (Карапетян) Армида Артёмовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1934

Дата смерти

21.01.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.07.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бродовский Владимир Петрович

Рождение ребёнка
11.07.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бродовский Владимир Петрович

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бродовский Владимир Петрович

Смерть
21.01.2015
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