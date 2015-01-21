Бродовская (Карапетян) Армида Артёмовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1934
Дата смерти21.01.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.07.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бродовский Владимир Петрович
Рождение ребёнка
11.07.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бродовский Владимир Петрович
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.01.2015