Бродовский Константин Викторович
Место рожденияВладикавказ, Россия
Дата рождения19.10.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1869
Отец: Бродовский Виктор Иванович
Мать: не указана
Владикавказ, Россия
Военная служба
После 01.09.1888
Тифлис, Россия
Род войск: 1-е военное Павловское усилище Воинское звание: Юнкер рядового звания
Военная служба
После 07.03.1889
Тифлис, Россия
Воинское звание: Унтер-офицер
Военная служба
После 07.11.1889
Тифлис, Россия
Воинское звание: Портупей юнкер
Военная служба
После 05.12.1889
Тифлис, Россия
Воинское звание: Старший портупей юнкер
Военная служба
После 10.08.1890
Тифлис, Россия
Род войск: 14-й гренадёрский ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЫСОЧЕСТВА Великаго Князя КОНСТАНТИНА НИКОЛАЕВИЧА полк Воинское звание: Подпоручик
Военная служба
После 25.03.1892
Карс, Турция
Род войск: Карскя Крепостная Артиллерия
Рождение ребёнка
01.02.1896
Сын: Бродовский Петр Константинович
Мать ребёнка: Бродовская Мария Юльевна
Карс, Турция
г.Карс (Турция)
Рождение ребёнка
13.01.1898
Дочь: Степанова Юлия Константиновна
Мать ребёнка: Бродовская Мария Юльевна
Рождение ребёнка
18.07.1903
Дочь: Бродовская Анна Константиновна
Мать ребёнка: Бродовская Мария Юльевна
Рождение ребёнка
08.06.1905
Сын: Бродовский Константин Константинович
Мать ребёнка: Бродовская Мария Юльевна
Рождение ребёнка
26.01.1907
Сын: Бродовский Георгий Константинович
Мать ребёнка: Бродовская Мария Юльевна
Военная служба
17.07.1908
Владикавказ, Россия
Воинское звание: Подполковник ВЫСОЧАЙШИМ приказом уволен от службы за болезнию и с пенсией Подполковником
Рождение ребёнка
1909
Сын: Бродовский Илларион Константинович
Мать ребёнка: Бродовская Мария Юльевна
Владикавказ, Россия
Место жительства
Неизвестно
Карс, Турция
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бродовская Мария Юльевна
Смерть
Неизвестно