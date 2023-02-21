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Бродовский Константин Викторович

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Место рождения

Владикавказ, Россия

Дата рождения

19.10.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1869

Отец: Бродовский Виктор Иванович

Мать: не указана

Владикавказ, Россия
Военная служба
После 01.09.1888
Тифлис, Россия
Род войск: 1-е военное Павловское усилище Воинское звание: Юнкер рядового звания
Военная служба
После 07.03.1889
Тифлис, Россия
Воинское звание: Унтер-офицер
Военная служба
После 07.11.1889
Тифлис, Россия
Воинское звание: Портупей юнкер
Военная служба
После 05.12.1889
Тифлис, Россия
Воинское звание: Старший портупей юнкер
Военная служба
После 10.08.1890
Тифлис, Россия
Род войск: 14-й гренадёрский ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЫСОЧЕСТВА Великаго Князя КОНСТАНТИНА НИКОЛАЕВИЧА полк Воинское звание: Подпоручик
Военная служба
После 25.03.1892
Карс, Турция
Род войск: Карскя Крепостная Артиллерия
Рождение ребёнка
01.02.1896

Сын: Бродовский Петр Константинович

Мать ребёнка: Бродовская Мария Юльевна

Карс, Турция
г.Карс (Турция)
Рождение ребёнка
13.01.1898

Дочь: Степанова Юлия Константиновна

Мать ребёнка: Бродовская Мария Юльевна

Рождение ребёнка
18.07.1903

Дочь: Бродовская Анна Константиновна

Мать ребёнка: Бродовская Мария Юльевна

Рождение ребёнка
08.06.1905

Сын: Бродовский Константин Константинович

Мать ребёнка: Бродовская Мария Юльевна

Рождение ребёнка
26.01.1907

Сын: Бродовский Георгий Константинович

Мать ребёнка: Бродовская Мария Юльевна

Военная служба
17.07.1908
Владикавказ, Россия
Воинское звание: Подполковник ВЫСОЧАЙШИМ приказом уволен от службы за болезнию и с пенсией Подполковником
Рождение ребёнка
1909

Сын: Бродовский Илларион Константинович

Мать ребёнка: Бродовская Мария Юльевна

Владикавказ, Россия
Место жительства
Неизвестно
Карс, Турция
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бродовская Мария Юльевна

Смерть
Неизвестно
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