Бродовская (Петандер) Мария Юльевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бродовская (Петандер) Мария Юльевна

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Место рождения

Артвин, Турция

Дата рождения

1878

Дата смерти

29.06.1975

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Петандер Тиудольф Густавович

Мать: не указана

Артвин, Турция
Рождение ребёнка
01.02.1896

Сын: Бродовский Петр Константинович

Отец ребёнка: Бродовский Константин Викторович

Карс, Турция
г.Карс (Турция)
Рождение ребёнка
13.01.1898

Дочь: Степанова Юлия Константиновна

Отец ребёнка: Бродовский Константин Викторович

Рождение ребёнка
18.07.1903

Дочь: Бродовская Анна Константиновна

Отец ребёнка: Бродовский Константин Викторович

Рождение ребёнка
08.06.1905

Сын: Бродовский Константин Константинович

Отец ребёнка: Бродовский Константин Викторович

Рождение ребёнка
26.01.1907

Сын: Бродовский Георгий Константинович

Отец ребёнка: Бродовский Константин Викторович

Рождение ребёнка
1909

Сын: Бродовский Илларион Константинович

Отец ребёнка: Бродовский Константин Викторович

Владикавказ, Россия
Место жительства
Неизвестно
Иваново, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бродовский Константин Викторович

Смерть
29.06.1975
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