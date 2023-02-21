Бродовская (Петандер) Мария Юльевна
Место рожденияАртвин, Турция
Дата рождения1878
Дата смерти29.06.1975
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Петандер Тиудольф Густавович
Мать: не указана
Артвин, Турция
Рождение ребёнка
01.02.1896
Сын: Бродовский Петр Константинович
Отец ребёнка: Бродовский Константин Викторович
Карс, Турция
г.Карс (Турция)
Рождение ребёнка
13.01.1898
Дочь: Степанова Юлия Константиновна
Отец ребёнка: Бродовский Константин Викторович
Рождение ребёнка
18.07.1903
Дочь: Бродовская Анна Константиновна
Отец ребёнка: Бродовский Константин Викторович
Рождение ребёнка
08.06.1905
Сын: Бродовский Константин Константинович
Отец ребёнка: Бродовский Константин Викторович
Рождение ребёнка
26.01.1907
Сын: Бродовский Георгий Константинович
Отец ребёнка: Бродовский Константин Викторович
Рождение ребёнка
1909
Сын: Бродовский Илларион Константинович
Отец ребёнка: Бродовский Константин Викторович
Владикавказ, Россия
Место жительства
Неизвестно
Иваново, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.06.1975