Петандер Тиудольф Густавович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1835
Отец: Петандер Густав Адольфович
Мать: не указана
Образование
1854
Фридрихсгам, Финляндия
Образовательное учреждение: Финляндский кадетский корпус
Рождение ребёнка
28.11.1861
Дочь: Ильяшенко Ольга Юльевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
30.04.1865
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.08.1867
Сын: Петандер Владимир Юльевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.11.1869
Сын: Петандер Александр Юльевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Бродовская Мария Юльевна
Мать ребёнка: не указана
Артвин, Турция
Рождение ребёнка
21.12.1882
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Военный
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно