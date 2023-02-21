Петандер Тиудольф Густавович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петандер Тиудольф Густавович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1835

Отец: Петандер Густав Адольфович

Мать: не указана

Образование
1854
Фридрихсгам, Финляндия
Образовательное учреждение: Финляндский кадетский корпус
Рождение ребёнка
28.11.1861

Дочь: Ильяшенко Ольга Юльевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
30.04.1865

Сын: Петандер Михаил Юльевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
22.08.1867

Сын: Петандер Владимир Юльевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.11.1869

Сын: Петандер Александр Юльевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Бродовская Мария Юльевна

Мать ребёнка: не указана

Артвин, Турция
Рождение ребёнка
21.12.1882

Сын: Петандер Сергей Юльевич

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Военный
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петандер Николай Юльевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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