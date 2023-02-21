Степанова (Бродовская) Юлия Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова (Бродовская) Юлия Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1898

Отец: Бродовский Константин Викторович

Мать: Бродовская Мария Юльевна

Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Степанова Ангара Владимировна

Отец ребёнка: Степанов Владимир

Нальчик, Россия
Рождение ребёнка
19.12.1934

Сын: Степанов Гелий Владимирович

Отец ребёнка: Степанов Владимир

Нальчик, Россия
Место жительства
Неизвестно
Нальчик, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Владимир

Смерть
Неизвестно
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