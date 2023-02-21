Степанова (Бродовская) Юлия Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1898
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Степанова Ангара Владимировна
Отец ребёнка: Степанов Владимир
Нальчик, Россия
Рождение ребёнка
19.12.1934
Сын: Степанов Гелий Владимирович
Отец ребёнка: Степанов Владимир
Нальчик, Россия
Место жительства
Неизвестно
Нальчик, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степанов Владимир
Смерть
Неизвестно