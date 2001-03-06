Степанов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Степанова Ангара Владимировна
Мать ребёнка: Степанова Юлия Константиновна
Нальчик, Россия
Рождение ребёнка
19.12.1934
Сын: Степанов Гелий Владимирович
Мать ребёнка: Степанова Юлия Константиновна
Нальчик, Россия
Место жительства
Неизвестно
Нальчик, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно