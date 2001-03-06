Степанов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанов Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Степанова Ангара Владимировна

Мать ребёнка: Степанова Юлия Константиновна

Нальчик, Россия
Рождение ребёнка
19.12.1934

Сын: Степанов Гелий Владимирович

Мать ребёнка: Степанова Юлия Константиновна

Нальчик, Россия
Место жительства
Неизвестно
Нальчик, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанова Юлия Константиновна

Смерть
Неизвестно
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