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Бродовский Илларион Константинович

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Место рождения

Владикавказ, Россия

Дата рождения

1909

Дата смерти

?.07.1941

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Бродовский Константин Викторович

Мать: Бродовская Мария Юльевна

Владикавказ, Россия
Военная служба
После 1932
Воинское звание: младший лейтенант, командир миномётного взвода 208 стрелкового полка 18-й стрелковой дивизии
Рождение ребёнка
28.12.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бродовская Зоя Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
мл. лейтенант 208 сп
Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бродовская Зоя Ивановна

Смерть
?.07.1941
Белорусия
Причина смерти: Убит на войне
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