Бродовский Илларион Константинович
Место рожденияВладикавказ, Россия
Дата рождения1909
Дата смерти?.07.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Владикавказ, Россия
Военная служба
После 1932
Воинское звание: младший лейтенант, командир миномётного взвода 208 стрелкового полка 18-й стрелковой дивизии
Рождение ребёнка
28.12.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бродовская Зоя Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
мл. лейтенант 208 сп
Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бродовская Зоя Ивановна
Смерть
?.07.1941
Белорусия
Причина смерти: Убит на войне