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Нечкина Вера Васильевна

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Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

30.09.1905

Дата смерти

10.01.1996

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1905

Отец: Нечкин Василий Иванович

Мать: Нечкина Надежда Николаевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Место жительства
1905
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Место жительства
После ?.11.1911
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
1925

Муж: Малкин Иосиф Ильич

Рождение ребёнка
1929

Сын: Малкин Артем Иосифович

Отец ребёнка: Малкин Иосиф Ильич

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Работа или профессия
Неизвестно
лимнолог
Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарафеев Лукман Шайхутдинович

Развод
Неизвестно

Муж: Малкин Иосиф Ильич

Смерть
10.01.1996
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