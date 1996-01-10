Нечкина Вера Васильевна
Место рождения
Дата рождения30.09.1905
Дата смерти10.01.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1905
Место жительства
1905
Место жительства
После ?.11.1911
Бракосочетание
1925
Муж: Малкин Иосиф Ильич
Рождение ребёнка
1929
Отец ребёнка: Малкин Иосиф Ильич
Работа или профессия
Неизвестно
лимнолог
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Муж: Малкин Иосиф Ильич
Смерть
10.01.1996