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Шарафеев Юрий Лукманович

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

08.03.1928

Дата смерти

10.12.1983

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1928

Отец: Шарафеев Лукман Шайхутдинович

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.02.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шарафеева Людмила Борисовна

Рождение ребёнка
08.06.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шарафеева Людмила Борисовна

Рождение ребёнка
22.08.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шарафеева Людмила Борисовна

Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарафеева Людмила Борисовна

Смерть
10.12.1983
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