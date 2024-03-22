Шарафеев Юрий Лукманович
Место рождения
Дата рождения08.03.1928
Дата смерти10.12.1983
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1928
Отец: Шарафеев Лукман Шайхутдинович
Рождение ребёнка
29.02.1956
Рождение ребёнка
08.06.1957
Рождение ребёнка
22.08.1962
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.12.1983