Шарафеева (Карпитская) Людмила Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШарафеева (Карпитская) Людмила Борисовна

Шарафеева (Карпитская) Людмила Борисовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1932

Дата смерти

29.09.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.02.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шарафеев Юрий Лукманович

Рождение ребёнка
08.06.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шарафеев Юрий Лукманович

Рождение ребёнка
22.08.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шарафеев Юрий Лукманович

Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарафеев Юрий Лукманович

Смерть
29.09.2002
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close