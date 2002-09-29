Шарафеева (Карпитская) Людмила Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1932
Дата смерти29.09.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.02.1956
Рождение ребёнка
08.06.1957
Рождение ребёнка
22.08.1962
Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.09.2002