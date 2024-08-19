Шарафеев Евгений Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1962
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маринич Татьяна Олеговна
Место жительства
Неизвестно
Тверь, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бойкова Елена Ивановна
Развод
Неизвестно
Жена: Маринич Татьяна Олеговна
Рождение ребёнка
1986
Дочь: Маринич Екатерина Евгеньевна
Мать ребёнка: Маринич Татьяна Олеговна