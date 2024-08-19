Шарафеев Евгений Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарафеев Евгений Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1962

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1962

Отец: Шарафеев Юрий Лукманович

Мать: Шарафеева Людмила Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маринич Татьяна Олеговна

Место жительства
Неизвестно
Тверь, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бойкова Елена Ивановна

Развод
Неизвестно

Жена: Маринич Татьяна Олеговна

Рождение ребёнка
1986

Дочь: Маринич Екатерина Евгеньевна

Мать ребёнка: Маринич Татьяна Олеговна

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