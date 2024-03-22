Малкин Артем Иосифович
Место рождения
Дата рождения1929
Дата смерти1930
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Малкин Иосиф Ильич
Мать: Нечкина Вера Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1930
Причина смерти: асфиксия | Из воспоминаний Нечкиной В.В.: Она училась в аспирантуре, у них была няня. Артём болел дифтерией, няня дала ему сухарик и оставила одного. Когда Вера Васильевна пришла домой... Показать все