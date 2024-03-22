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Малкин Артем Иосифович

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1929

Дата смерти

1930

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Малкин Иосиф Ильич

Мать: Нечкина Вера Васильевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1930
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: асфиксия | Из воспоминаний Нечкиной В.В.: Она училась в аспирантуре, у них была няня. Артём болел дифтерией, няня дала ему сухарик и оставила одного. Когда Вера Васильевна пришла домой... Показать все
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