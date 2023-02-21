Северова (Шашкина) Вера Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смерти19.02.1919
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Бракосочетание
1872
Рождение ребёнка
05.11.1873
Дочь: Нечкина Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Северов Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
Между 1874 и 1875
Сын: Северов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Северов Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
Между 1877 и 1878
Дочь: Северова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Северов Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
04.08.1881
Дочь: Северова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Северов Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
Между 1882 и 1884
Дочь: Северова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Северов Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
28.05.1885
Сын: Северов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Северов Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Щербакова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Северов Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
?.06.1889
Отец ребёнка: Северов Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Северов Николай Фёдорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.02.1919
Причина смерти: Водянка на почве недоедания