Северова (Шашкина) Вера Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Северова (Шашкина) Вера Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

19.02.1919

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Шашкин Василий Васильевич

Мать: Шашкина Ксения Матвеевна

Бракосочетание
1872

Муж: Северов Николай Фёдорович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
05.11.1873

Дочь: Нечкина Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Северов Николай Фёдорович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Между 1874 и 1875

Сын: Северов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Северов Николай Фёдорович

Рождение ребёнка
Между 1877 и 1878

Дочь: Северова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Северов Николай Фёдорович

Рождение ребёнка
04.08.1881

Дочь: Северова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Северов Николай Фёдорович

Рождение ребёнка
Между 1882 и 1884

Дочь: Северова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Северов Николай Фёдорович

Рождение ребёнка
28.05.1885

Сын: Северов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Северов Николай Фёдорович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Щербакова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Северов Николай Фёдорович

Рождение ребёнка
?.06.1889

Сын: Северов Пётр Николаевич

Отец ребёнка: Северов Николай Фёдорович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1891

Сын: Северов Павел Николаевич

Отец ребёнка: Северов Николай Фёдорович

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
19.02.1919
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Водянка на почве недоедания
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