Нечкина (Кейлин) Анна-Рахиль Менашевна
Место рожденияАшхабад, Туркменистан
Дата рождения23.08.1898
Дата смерти25.05.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1898
Отец: Кейлин Менаше Соломонович
Мать: Кейлин Мирием Евельевна
Ашхабад, Туркменистан
ЦГИА ф. 361, оф. 2, д. 3066
Место жительства
До 1904
Ашхабад, Туркменистан
Место жительства
С 1904 по 1915
Харбин, Китай
Образование
С ?.09.1912 по ?.06.1915
Харбин, Китай
Образовательное учреждение: Харбинская 7-ми классная женская гимназия Временное свидетельство об окончании женской гимназии Марии Алексеевны Оксаковской в гор. Харбине за № 247. | ЦГИА ф. 361, оф. 2, ... Показать все
Образование
С ?.09.1915 по ?.06.1916
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Образовательное учреждение: Императорская петроградская консерватория Специальность: по классу рояля Адрес проживания: Петроград, ул. Рождественская, № 14, кв. № 25. Ц.М. Кейлин | ЦГИА ф. 361, оф. 2, ... Показать все
Место жительства
С ?.06.1916 по 1917
Харбин, Китай
Учёба в гимназии. Адрес проживания: Харбин, Сквозная 30
Образование
С 1917 по 1919
Томск, Россия
Образовательное учреждение: Томский университет Специальность: Историко-филологический факультет
Место жительства
С 1919 по 1920
Харбин, Китай
Давала уроки музыки
Образование
С 1920 по 1921
Владивосток, Россия
Образовательное учреждение: Владивостокский университет Специальность: Историко-филологический факультет
Место жительства
С 1921 по 1935
Харбин, Китай
Бракосочетание
28.12.1922
Харбин, Китай
Проживали: угол Полицейской и Коммерческой, 27
Работа или профессия
С 1923 по 1925
Харбин, Китай
учительница русского языка | Место работы: Железнодорожная школа II ступени для детей граждан СССР Должность: учительница русского языка
Рождение ребёнка
21.09.1925
Отец ребёнка: Нечкин Борис Васильевич
Работа или профессия
С 1925 по 1931
Харбин, Китай
учительница русского языка | Место работы: Советская железнодорожная школа Должность: учительница русского языка Прекратила учительствовать из-за острого катара горла
Рождение ребёнка
05.07.1934
Дочь: Иванова Нина Борисовна
Отец ребёнка: Нечкин Борис Васильевич
Харбин, Китай
Место жительства
С 1935 по 1937
Сначала жили в отеле "Гранд-Отель" в Пензе, с мая 1937 переехали в съёмную квартиру.
Место жительства
После ?.05.1937
Пенза, ул. Кировская, д. 31/30, кв. 24.
Арест
14.10.1937
Арест: Пенз.ГО УНКВД Тамбовской области Особое совещание при НКВД СССР 2 февраля 1938 г., обв.: 58-6 # к/р пропаганда и деятельность, муж работал в японских разведывательных органах. | Дело №242 НКВД
Осуждение
02.02.1938
10 лет | Дело №242 НКВД
Место жительства
С 01.05.1938 по 14.10.1947
Сарепта, Россия
Карлаг НКВД, л/д №161986, 2 района, 10 сарептского л/пункта | Дело №242 НКВД
Место жительства
После 1947
ул.Тельмана, д.7, кв.2
Работа или профессия
?.01.1948
счётный работник (бухгалтер) | Место работы: Семилетняя школа №8 Должность: счётный работник (бухгалтер)
Реабилитация осужденного
13.07.1956
Определением Военного трибунала ПриВО от 13 июля 1956г. Справка N612 от 16.07.1956г. | Дело №242 НКВД
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель английского языка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.05.1978