Кейлин (Брикк) Мирием Евельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кейлин (Брикк) Мирием Евельевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

1926

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: Брикк Евель

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1886

Дочь: Бернштейн Эсфирь Менашевна

Отец ребёнка: Кейлин Менаше Соломонович

Ромны, Украина
Рождение ребёнка
21.03.1888

Дочь: Сементовская Цецилия Менашевна

Отец ребёнка: Кейлин Менаше Соломонович

Ромны, Украина
Дата взята из анкеты мужа, Сергея Сементовского. Похоже, при эмиграции убавила себе 4 года.
Рождение ребёнка
12.09.1892

Дочь: Фаркенс Анастасия Менашевна

Отец ребёнка: Кейлин Менаше Соломонович

Ашхабад, Туркменистан
Место жительства
С 1892 по 1904
Ашхабад, Туркменистан
Место жительства
До 1892
Ромны, Украина
Место жительства
До 1892
Ромны, Украина
Рождение ребёнка
31.05.1894

Дочь: Milo Юлия Менашевна

Отец ребёнка: Кейлин Менаше Соломонович

Ашхабад, Туркменистан
Год рождения предположителен. После эмиграции изменила год рождения. 1893 не подходит, разница с сестрой Анастасией менее 9 месяцев.
Рождение ребёнка
10.08.1897

Сын: Кейлин Савелий Менашевич

Отец ребёнка: Кейлин Менаше Соломонович

Ашхабад, Туркменистан
Рождение ребёнка
23.08.1898

Дочь: Нечкина Анна-Рахиль Менашевна

Отец ребёнка: Кейлин Менаше Соломонович

Ашхабад, Туркменистан
ЦГИА ф. 361, оф. 2, д. 3066
Место жительства
После 1904
Харбин, Китай
Место жительства
До 1904
Ашхабад, Туркменистан
Место жительства
После 1904
Ашхабад, Туркменистан
Место жительства
С ?.06.1916 по 1917
Харбин, Китай
Учёба в гимназии. Адрес проживания: Харбин, Сквозная 30
Место жительства
Неизвестно
Харбин, Китай
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кейлин Менаше Соломонович

Смерть
1926
Харбин, Китай
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