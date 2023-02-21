Кейлин (Брикк) Мирием Евельевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1865
Дата смерти1926
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: Брикк Евель
Рождение ребёнка
05.01.1886
Дочь: Бернштейн Эсфирь Менашевна
Отец ребёнка: Кейлин Менаше Соломонович
Ромны, Украина
Рождение ребёнка
21.03.1888
Дочь: Сементовская Цецилия Менашевна
Отец ребёнка: Кейлин Менаше Соломонович
Ромны, Украина
Дата взята из анкеты мужа, Сергея Сементовского. Похоже, при эмиграции убавила себе 4 года.
Рождение ребёнка
12.09.1892
Дочь: Фаркенс Анастасия Менашевна
Отец ребёнка: Кейлин Менаше Соломонович
Ашхабад, Туркменистан
Место жительства
С 1892 по 1904
Ашхабад, Туркменистан
Место жительства
До 1892
Ромны, Украина
Место жительства
До 1892
Ромны, Украина
Рождение ребёнка
31.05.1894
Дочь: Milo Юлия Менашевна
Отец ребёнка: Кейлин Менаше Соломонович
Ашхабад, Туркменистан
Год рождения предположителен. После эмиграции изменила год рождения. 1893 не подходит, разница с сестрой Анастасией менее 9 месяцев.
Рождение ребёнка
10.08.1897
Отец ребёнка: Кейлин Менаше Соломонович
Ашхабад, Туркменистан
Рождение ребёнка
23.08.1898
Дочь: Нечкина Анна-Рахиль Менашевна
Отец ребёнка: Кейлин Менаше Соломонович
Ашхабад, Туркменистан
ЦГИА ф. 361, оф. 2, д. 3066
Место жительства
После 1904
Харбин, Китай
Место жительства
До 1904
Ашхабад, Туркменистан
Место жительства
После 1904
Ашхабад, Туркменистан
Место жительства
С ?.06.1916 по 1917
Харбин, Китай
Учёба в гимназии. Адрес проживания: Харбин, Сквозная 30
Место жительства
Неизвестно
Харбин, Китай
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1926
Харбин, Китай