Бернштейн (Кейлин) Эсфирь Менашевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бернштейн (Кейлин) Эсфирь Менашевна

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Место рождения

Ромны, Украина

Дата рождения

05.01.1886

Дата смерти

13.11.1976

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1886

Отец: Кейлин Менаше Соломонович

Мать: Кейлин Мирием Евельевна

Ромны, Украина
Место жительства
С 1892 по 1904
Ашхабад, Туркменистан
Место жительства
До 1892
Ромны, Украина
Место жительства
После 1904
Харбин, Китай
Место жительства
До 1904
Ашхабад, Туркменистан
Место жительства
Между 1907 и 1910
Харбин, Китай
контора Живатовскаго, Харбин, Новый город, Большой пр. Ея Высокоблагородию Э.М.Кейлинъ Материальная служба Кит. Вост. ж.д.
Место жительства
1907
Томск, Россия
Акушерско-фельдшерская школа
Бракосочетание
До 1912

Муж: Бернштейн Иосиф Борисович

Харбин, Китай
Развод
Около 1915

Муж: Бернштейн Иосиф Борисович

Харбин, Китай
Место жительства
1927
Харбин, Китай
13 Korotkaia St. Harbin, Manchuria
Место жительства
После 1935
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Место жительства
Неизвестно
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Смерть
13.11.1976
Пенза, город Пенза, Пензенская область
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