Бернштейн (Кейлин) Эсфирь Менашевна
Место рожденияРомны, Украина
Дата рождения05.01.1886
Дата смерти13.11.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1886
Отец: Кейлин Менаше Соломонович
Мать: Кейлин Мирием Евельевна
Ромны, Украина
Место жительства
С 1892 по 1904
Ашхабад, Туркменистан
Место жительства
До 1892
Ромны, Украина
Место жительства
После 1904
Харбин, Китай
Место жительства
До 1904
Ашхабад, Туркменистан
Место жительства
Между 1907 и 1910
Харбин, Китай
контора Живатовскаго, Харбин, Новый город, Большой пр. Ея Высокоблагородию Э.М.Кейлинъ Материальная служба Кит. Вост. ж.д.
Место жительства
1907
Томск, Россия
Акушерско-фельдшерская школа
Бракосочетание
До 1912
Харбин, Китай
Развод
Около 1915
Харбин, Китай
Место жительства
1927
Харбин, Китай
13 Korotkaia St. Harbin, Manchuria
Место жительства
После 1935
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.11.1976