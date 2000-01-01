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Кейлин Менаше Соломонович

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Место рождения

Витебск, Белорусия

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

1912

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: Кейлин Соломон

Мать: не указана

Витебск, Белорусия
Рождение ребёнка
05.01.1886

Дочь: Бернштейн Эсфирь Менашевна

Мать ребёнка: Кейлин Мирием Евельевна

Ромны, Украина
Рождение ребёнка
21.03.1888

Дочь: Сементовская Цецилия Менашевна

Мать ребёнка: Кейлин Мирием Евельевна

Ромны, Украина
Дата взята из анкеты мужа, Сергея Сементовского. Похоже, при эмиграции убавила себе 4 года.
Рождение ребёнка
12.09.1892

Дочь: Фаркенс Анастасия Менашевна

Мать ребёнка: Кейлин Мирием Евельевна

Ашхабад, Туркменистан
Место жительства
С 1892 по 1904
Ашхабад, Туркменистан
Место жительства
До 1892
Ромны, Украина
Место жительства
До 1892
Ромны, Украина
Рождение ребёнка
31.05.1894

Дочь: Milo Юлия Менашевна

Мать ребёнка: Кейлин Мирием Евельевна

Ашхабад, Туркменистан
Год рождения предположителен. После эмиграции изменила год рождения. 1893 не подходит, разница с сестрой Анастасией менее 9 месяцев.
Рождение ребёнка
10.08.1897

Сын: Кейлин Савелий Менашевич

Мать ребёнка: Кейлин Мирием Евельевна

Ашхабад, Туркменистан
Рождение ребёнка
23.08.1898

Дочь: Нечкина Анна-Рахиль Менашевна

Мать ребёнка: Кейлин Мирием Евельевна

Ашхабад, Туркменистан
ЦГИА ф. 361, оф. 2, д. 3066
Работа или профессия
После 1904
Харбин, Китай
Бухгалтер | Место работы: Управление Китайской Восточной железной дороги Должность: Бухгалтер
Место жительства
До 1904
Ашхабад, Туркменистан
Место жительства
После 1904
Ашхабад, Туркменистан
Место жительства
После 1904
Харбин, Китай
Место жительства
Неизвестно
Харбин, Китай
Работа или профессия
Неизвестно
Ашхабад, Туркменистан
Бухгалтер | Место работы: Управление Средне-Азиатской железной дороги Должность: Бухгалтер
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кейлин Мирием Евельевна

Смерть
1912
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