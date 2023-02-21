Milo (Кейлин) Юлия Менашевна
Место рожденияАшхабад, Туркменистан
Дата рождения31.05.1894
Дата смерти23.09.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1894
Отец: Кейлин Менаше Соломонович
Мать: Кейлин Мирием Евельевна
Ашхабад, Туркменистан
Год рождения предположителен. После эмиграции изменила год рождения. 1893 не подходит, разница с сестрой Анастасией менее 9 месяцев.
Место жительства
После 1904
Харбин, Китай
Место жительства
До 1904
Ашхабад, Туркменистан
Иммиграция
26.09.1920
San Francisco, USA
Откуда: Китай, Харбин Корабль: "Nile".
Бракосочетание
11.01.1925
Tracy, USA
Проживал: 1819 Encinal Ave., Alameda, CA
Рождение ребёнка
23.06.1925
Дочь: Milo Veronica
Отец ребёнка: Milovidoff Basil Simon
Berkeley, CA, USA
Место жительства
После 1925
Alameda, CA, USA
Работа или профессия
Неизвестно
Бактериолог
Место жительства
Неизвестно
Alameda, CA, USA
Смерть
23.09.1981
Santa Barbara, USA