Milo (Кейлин) Юлия Менашевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиMilo (Кейлин) Юлия Менашевна

Milo (Кейлин) Юлия Менашевна

avatar

Место рождения

Ашхабад, Туркменистан

Дата рождения

31.05.1894

Дата смерти

23.09.1981

Пол

Женский

Отец

Около 1865 г.р.

Мать

Около 1865 г.р.

Муж

1881 г.р.

Дети

1925 г.р.

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1894

Отец: Кейлин Менаше Соломонович

Мать: Кейлин Мирием Евельевна

Ашхабад, Туркменистан
Год рождения предположителен. После эмиграции изменила год рождения. 1893 не подходит, разница с сестрой Анастасией менее 9 месяцев.
Место жительства
После 1904
Харбин, Китай
Место жительства
До 1904
Ашхабад, Туркменистан
Иммиграция
26.09.1920
San Francisco, USA
Откуда: Китай, Харбин Корабль: "Nile".
Бракосочетание
11.01.1925

Муж: Milovidoff Basil Simon

Tracy, USA
Проживал: 1819 Encinal Ave., Alameda, CA
Рождение ребёнка
23.06.1925

Дочь: Milo Veronica

Отец ребёнка: Milovidoff Basil Simon

Berkeley, CA, USA
Место жительства
После 1925
Alameda, CA, USA
Работа или профессия
Неизвестно
Бактериолог
Место жительства
Неизвестно
Alameda, CA, USA
Смерть
23.09.1981
Santa Barbara, USA
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close