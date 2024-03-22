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Milovidoff Basil Simon

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

01.01.1881

Дата смерти

23.10.1968

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1880 г.р.
1894 г.р.

Дети

1925 г.р.

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Иммиграция
13.03.1906
New York, USA
Откуда: Италия, Триест Корабль "Sophia Hohengerg".
Бракосочетание
Около 1910

Жена: Milovidoff Ethel

Alameda, CA, USA
Бракосочетание
11.01.1925

Жена: Milo Юлия Менашевна

Tracy, USA
Проживал: 1819 Encinal Ave., Alameda, CA
Рождение ребёнка
23.06.1925

Дочь: Milo Veronica

Мать ребёнка: Milo Юлия Менашевна

Berkeley, CA, USA
Работа или профессия
Неизвестно
Чертёжник
Место жительства
Неизвестно
Alameda, CA, USA
Смерть
23.10.1968
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