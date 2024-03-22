Milovidoff Basil Simon
Место рождения
Дата рождения01.01.1881
Дата смерти23.10.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1881
Иммиграция
13.03.1906
New York, USA
Откуда: Италия, Триест Корабль "Sophia Hohengerg".
Бракосочетание
Около 1910
Жена: Milovidoff Ethel
Alameda, CA, USA
Бракосочетание
11.01.1925
Жена: Milo Юлия Менашевна
Tracy, USA
Проживал: 1819 Encinal Ave., Alameda, CA
Рождение ребёнка
23.06.1925
Дочь: Milo Veronica
Мать ребёнка: Milo Юлия Менашевна
Berkeley, CA, USA
Работа или профессия
Неизвестно
Чертёжник
Место жительства
Неизвестно
Alameda, CA, USA
Смерть
23.10.1968