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Кейлин Савелий Менашевич

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Место рождения

Ашхабад, Туркменистан

Дата рождения

10.08.1897

Дата смерти

10.07.1985

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1897

Отец: Кейлин Менаше Соломонович

Мать: Кейлин Мирием Евельевна

Ашхабад, Туркменистан
Место жительства
После 1904
Харбин, Китай
Место жительства
До 1904
Ашхабад, Туркменистан
Образование
С 1906 по 13.03.1915
Харбин, Китай
Образовательное учреждение: 8-классное мужское коммерческое училище имени Наследнока Цесаревича и Великаго Князя АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА
Иммиграция
?.08.1915
San Francisco, USA
Откуда: Китай, Харбин Судно: Siberia Имя: Saveli Keilin
Образование
1919
Syracuse, NY, USA
Образовательное учреждение: Syracuse University Специальность: Electrical engeneer
Рождение ребёнка
26.02.1928

Дочь: Lang Miriam Савельевна

Мать ребёнка: Keilien Sadie L

Детройт, USA
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер-электрик
Место жительства
Неизвестно
Syracuse, NY, USA
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Keilien Sadie L

Смерть
10.07.1985
Syracuse, NY, USA
Frumah Packard Cemetery Section:B Lot:17 Plot:10 43.017658, -76.130823
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