Кейлин Савелий Менашевич
Место рожденияАшхабад, Туркменистан
Дата рождения10.08.1897
Дата смерти10.07.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1897
Отец: Кейлин Менаше Соломонович
Мать: Кейлин Мирием Евельевна
Ашхабад, Туркменистан
Место жительства
После 1904
Харбин, Китай
Место жительства
До 1904
Ашхабад, Туркменистан
Образование
С 1906 по 13.03.1915
Харбин, Китай
Образовательное учреждение: 8-классное мужское коммерческое училище имени Наследнока Цесаревича и Великаго Князя АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА
Иммиграция
?.08.1915
San Francisco, USA
Откуда: Китай, Харбин Судно: Siberia Имя: Saveli Keilin
Образование
1919
Syracuse, NY, USA
Образовательное учреждение: Syracuse University Специальность: Electrical engeneer
Рождение ребёнка
26.02.1928
Дочь: Lang Miriam Савельевна
Мать ребёнка: Keilien Sadie L
Детройт, USA
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер-электрик
Место жительства
Неизвестно
Syracuse, NY, USA
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Keilien Sadie L
Смерть
10.07.1985
Syracuse, NY, USA
Frumah Packard Cemetery Section:B Lot:17 Plot:10 43.017658, -76.130823