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Keilien (Luckoff) Sadie L

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1898

Дата смерти

19.06.1987

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1898

Отец: Luckoff Nathan

Мать: Luckoff Ida

Рождение ребёнка
26.02.1928

Дочь: Lang Miriam Савельевна

Отец ребёнка: Кейлин Савелий Менашевич

Детройт, USA
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель
Место жительства
Неизвестно
West Palm Beach, FL, USA
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кейлин Савелий Менашевич

Похороны
19.06.1987
Syracuse, NY, USA
Frumah Packard Cemetery Section:B Lot:17 Plot:9 43.017658, -76.130823
Смерть
19.06.1987
West Palm Beach, FL, USA
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