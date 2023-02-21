Keilien (Luckoff) Sadie L
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1898
Дата смерти19.06.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1898
Отец: Luckoff Nathan
Мать: Luckoff Ida
Рождение ребёнка
26.02.1928
Дочь: Lang Miriam Савельевна
Отец ребёнка: Кейлин Савелий Менашевич
Детройт, USA
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель
Место жительства
Неизвестно
West Palm Beach, FL, USA
Бракосочетание
Неизвестно
Похороны
19.06.1987
Syracuse, NY, USA
Frumah Packard Cemetery Section:B Lot:17 Plot:9 43.017658, -76.130823
Смерть
19.06.1987
West Palm Beach, FL, USA