Luckoff (Chikin) Ida
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смерти15.11.1945
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Cheiken Leib
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Sorkin Fannie
Отец ребёнка: Luckoff Nathan
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Cohen Rose
Отец ребёнка: Luckoff Nathan
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Shriro Bessie
Отец ребёнка: Luckoff Nathan
Рождение ребёнка
30.09.1898
Дочь: Keilien Sadie L
Отец ребёнка: Luckoff Nathan
Рождение ребёнка
27.10.1901
Отец ребёнка: Luckoff Nathan
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Luckoff Annie
Отец ребёнка: Luckoff Nathan
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Luckoff Nathan
Смерть
15.11.1945