Luckoff (Chikin) Ida — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Luckoff (Chikin) Ida

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

15.11.1945

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1868 г.р.

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Cheiken Leib

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Sorkin Fannie

Отец ребёнка: Luckoff Nathan

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Cohen Rose

Отец ребёнка: Luckoff Nathan

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Shriro Bessie

Отец ребёнка: Luckoff Nathan

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
30.09.1898

Дочь: Keilien Sadie L

Отец ребёнка: Luckoff Nathan

Рождение ребёнка
27.10.1901

Сын: Luckoff Louise Herbert

Отец ребёнка: Luckoff Nathan

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Luckoff Annie

Отец ребёнка: Luckoff Nathan

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Luckoff Nathan

Смерть
15.11.1945
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