Sorkin (Luckoff) Fannie — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Sorkin (Luckoff) Fannie

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Место рождения

Киев, Киевский уезд

Дата рождения

1890

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Отец

1868 г.р.

Мать

1868 г.р.

Муж

1885 г.р.

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Luckoff Nathan

Мать: Luckoff Ida

Киев, Киевский уезд
Бракосочетание
03.07.1910

Муж: Sorkin Nathan

Syracuse, NY, USA
Рождение ребёнка
08.03.1911

Сын: Sorkin Leonard Lewis

Отец ребёнка: Sorkin Nathan

Рождение ребёнка
19.03.1915

Сын: Sorkin Marvin

Отец ребёнка: Sorkin Nathan

Рождение ребёнка
06.03.1921

Дочь: Rose Lillian

Отец ребёнка: Sorkin Nathan

Место жительства
Неизвестно
Syracuse, NY, USA
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Sorkin Elsie

Отец ребёнка: Sorkin Nathan

Смерть
1972
Syracuse, NY, USA
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