Sorkin (Luckoff) Fannie
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смерти1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Luckoff Nathan
Мать: Luckoff Ida
Бракосочетание
03.07.1910
Муж: Sorkin Nathan
Syracuse, NY, USA
Рождение ребёнка
08.03.1911
Сын: Sorkin Leonard Lewis
Отец ребёнка: Sorkin Nathan
Рождение ребёнка
19.03.1915
Сын: Sorkin Marvin
Отец ребёнка: Sorkin Nathan
Рождение ребёнка
06.03.1921
Дочь: Rose Lillian
Отец ребёнка: Sorkin Nathan
Место жительства
Неизвестно
Syracuse, NY, USA
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Sorkin Elsie
Отец ребёнка: Sorkin Nathan
Смерть
1972
Syracuse, NY, USA