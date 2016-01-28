Rose (Sorkin) Lillian
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1921
Дата смерти28.01.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1921
Отец: Sorkin Nathan
Мать: Sorkin Fannie
Рождение ребёнка
31.12.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Cargan Harry
Рождение ребёнка
04.10.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Cargan Harry
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Cargan Harry
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Rose Norman W
Развод
Неизвестно
Муж: Cargan Harry
Смерть
28.01.2016