Rose (Sorkin) Lillian — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Rose (Sorkin) Lillian

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1921

Дата смерти

28.01.2016

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1890 г.р.

Муж

1918 г.р.

Дети

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Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1921

Отец: Sorkin Nathan

Мать: Sorkin Fannie

Рождение ребёнка
31.12.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Cargan Harry

Рождение ребёнка
04.10.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Cargan Harry

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Cargan Harry

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Rose Norman W

Развод
Неизвестно

Муж: Cargan Harry

Смерть
28.01.2016
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