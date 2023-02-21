Cargan Harry — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиCargan Harry

Cargan Harry

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1921 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.12.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Rose Lillian

Рождение ребёнка
04.10.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Rose Lillian

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Rose Lillian

Развод
Неизвестно

Жена: Rose Lillian

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close