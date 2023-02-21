Sorkin (Sorkin) Elsie — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Sorkin (Sorkin) Elsie

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Sorkin Nathan

Мать: Sorkin Fannie

Смерть
Неизвестно
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