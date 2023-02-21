Luckoff Louise Herbert
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1901
Дата смерти?.02.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1901
Отец: Luckoff Nathan
Мать: Luckoff Ida
Бракосочетание
21.07.1926
Жена: Luckoff Ruth
Syracuse, NY, USA
Рождение ребёнка
24.06.1931
Сын: Luckoff Alan E
Мать ребёнка: Luckoff Ruth
Рождение ребёнка
13.06.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Luckoff Ruth
Смерть
?.02.1968