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Luckoff Louise Herbert

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1901

Дата смерти

?.02.1968

Пол

Мужской

Отец

1868 г.р.

Мать

1868 г.р.

Жена

1903 г.р.

Дети

1931 г.р.
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Добавил:

СИ
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Место
Комментарий
Рождение
27.10.1901

Отец: Luckoff Nathan

Мать: Luckoff Ida

Бракосочетание
21.07.1926

Жена: Luckoff Ruth

Syracuse, NY, USA
Рождение ребёнка
24.06.1931

Сын: Luckoff Alan E

Мать ребёнка: Luckoff Ruth

Рождение ребёнка
13.06.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Luckoff Ruth

Смерть
?.02.1968