Luckoff (Kleinman) Ruth — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Luckoff (Kleinman) Ruth

Место рождения

New York, USA

Дата рождения

02.05.1903

Дата смерти

?.03.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1901 г.р.

Дети

1931 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

New York, USA
Бракосочетание
21.07.1926

Муж: Luckoff Louise Herbert

Syracuse, NY, USA
Рождение ребёнка
24.06.1931

Сын: Luckoff Alan E

Отец ребёнка: Luckoff Louise Herbert

Рождение ребёнка
13.06.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Luckoff Louise Herbert

Смерть
?.03.1993
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