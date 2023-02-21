Luckoff (Kleinman) Ruth
Место рожденияNew York, USA
Дата рождения02.05.1903
Дата смерти?.03.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
21.07.1926
Syracuse, NY, USA
Рождение ребёнка
24.06.1931
Сын: Luckoff Alan E
Отец ребёнка: Luckoff Louise Herbert
Рождение ребёнка
13.06.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Luckoff Louise Herbert
Смерть
?.03.1993