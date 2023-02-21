Сементовская (Кейлин) Цецилия Менашевна
Место рожденияРомны, Украина
Дата рождения21.03.1888
Дата смерти02.06.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1888
Отец: Кейлин Менаше Соломонович
Мать: Кейлин Мирием Евельевна
Ромны, Украина
Дата взята из анкеты мужа, Сергея Сементовского. Похоже, при эмиграции убавила себе 4 года.
Место жительства
С 1892 по 1904
Ашхабад, Туркменистан
Место жительства
До 1892
Ромны, Украина
Место жительства
После 1904
Харбин, Китай
Место жительства
До 1904
Ашхабад, Туркменистан
Бракосочетание
30.04.1916
Харбин, Китай
Рождение ребёнка
24.06.1917
Сын: Сементовский Александр Cергеевич
Отец ребёнка: Сементовский Сергей Иванович
Харбин, Китай
Место жительства
С 1936 по 1946
Манила, Филипины
Развод
После 1942
Харбин, Китай
Иммиграция
22.02.1946
San Francisco, USA
Откуда: Филипины, Манила Корабль: "Marine Eagle".
Работа или профессия
Неизвестно
Врач
Место жительства
Неизвестно
Los Angeles, USA
Смерть
02.06.1956
Los Angeles, USA
Причина смерти: Сердечный приступ | Woodlawn Cemetery, 1601-1603 Pico Blvd, Santa Monica, LA