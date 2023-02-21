Сементовская (Кейлин) Цецилия Менашевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сементовская (Кейлин) Цецилия Менашевна

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Место рождения

Ромны, Украина

Дата рождения

21.03.1888

Дата смерти

02.06.1956

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1888

Отец: Кейлин Менаше Соломонович

Мать: Кейлин Мирием Евельевна

Ромны, Украина
Дата взята из анкеты мужа, Сергея Сементовского. Похоже, при эмиграции убавила себе 4 года.
Место жительства
С 1892 по 1904
Ашхабад, Туркменистан
Место жительства
До 1892
Ромны, Украина
Место жительства
После 1904
Харбин, Китай
Место жительства
До 1904
Ашхабад, Туркменистан
Бракосочетание
30.04.1916

Муж: Сементовский Сергей Иванович

Харбин, Китай
Рождение ребёнка
24.06.1917

Сын: Сементовский Александр Cергеевич

Отец ребёнка: Сементовский Сергей Иванович

Харбин, Китай
Место жительства
С 1936 по 1946
Манила, Филипины
Развод
После 1942

Муж: Сементовский Сергей Иванович

Харбин, Китай
Иммиграция
22.02.1946
San Francisco, USA
Откуда: Филипины, Манила Корабль: "Marine Eagle".
Работа или профессия
Неизвестно
Врач
Место жительства
Неизвестно
Los Angeles, USA
Смерть
02.06.1956
Los Angeles, USA
Причина смерти: Сердечный приступ | Woodlawn Cemetery, 1601-1603 Pico Blvd, Santa Monica, LA
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