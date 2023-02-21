Сементовский Сергей Иванович
Место рожденияИркутск, Россия
Дата рождения23.05.1889
Дата смерти15.01.1971
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1889
Отец: Сементовский Иван Григорьевич
Иркутск, Россия
Образование
С 1899 по 1909
Иркутск, Россия
Образовательное учреждение: Иркутская губернская классическая гимназия Уровень образования: Среднее
Образование
С 1909 по 15.11.1914
Томск, Россия
Образовательное учреждение: Императорский Томский университет Специальность: Медицинский факультет Уровень образования: Высшее
Место жительства
После ?.03.1915
Харбин, Китай
Из г.Ново-Николаевск
Бракосочетание
30.04.1916
Харбин, Китай
Рождение ребёнка
24.06.1917
Сын: Сементовский Александр Cергеевич
Мать ребёнка: Сементовская Цецилия Менашевна
Харбин, Китай
Развод
После 1942
Харбин, Китай
Место жительства
Неизвестно
San Francisco, USA
Иммиграция
Неизвестно
USA
Откуда: Китай, Харбин
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Назарова Мария Семёновна
Работа или профессия
Неизвестно
Врач
Смерть
15.01.1971
San Francisco, USA
Сербское кладбище. 1801 Hillside Blvd, Colma, CA 94014, США