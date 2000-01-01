Сементовский Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Рождение ребёнка
23.05.1889
Сын: Сементовский Сергей Иванович
Мать ребёнка: не указана
Иркутск, Россия
Рождение ребёнка
1890
Сын: Сементовский Иван Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Сементовская Ольга Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Иркутск, Россия
Смерть
Неизвестно