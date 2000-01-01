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Сементовский Иван Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Сементовский Григорий Петрович

Мать: Сементовская Глафира

Рождение ребёнка
23.05.1889

Сын: Сементовский Сергей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Иркутск, Россия
Рождение ребёнка
1890

Сын: Сементовский Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Сементовская Ольга Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Иркутск, Россия
Смерть
Неизвестно
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