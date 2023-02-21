Сементовская (Иванова) Глафира
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Сын: Сементовский Пётр Григорьевич
Отец ребёнка: Сементовский Григорий Петрович
Сын: Сементовский Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Сементовский Григорий Петрович
Дочь: Сементовская Варвара Григорьевна
Отец ребёнка: Сементовский Григорий Петрович
Сын: Сементовский Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Сементовский Григорий Петрович
Дочь: Сементовская Марья Григорьевна
Отец ребёнка: Сементовский Григорий Петрович
Сын: Сементовский Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Сементовский Григорий Петрович
Дочь: Сементовская Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: Сементовский Григорий Петрович
Дочь: Сементовская Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Сементовский Григорий Петрович
Сын: Сементовский Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Сементовский Григорий Петрович
Сын: Сементовский Леонид Григорьевич
Отец ребёнка: Сементовский Григорий Петрович
Сын: Сементовский Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Сементовский Григорий Петрович