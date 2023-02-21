Сементовская (Иванова) Глафира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сементовская (Иванова) Глафира

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Сементовский Пётр Григорьевич

Отец ребёнка: Сементовский Григорий Петрович

Рождение ребёнка
1855

Сын: Сементовский Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Сементовский Григорий Петрович

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Сементовская Варвара Григорьевна

Отец ребёнка: Сементовский Григорий Петрович

Рождение ребёнка
1860

Сын: Сементовский Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Сементовский Григорий Петрович

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Сементовская Марья Григорьевна

Отец ребёнка: Сементовский Григорий Петрович

Рождение ребёнка
1865

Сын: Сементовский Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Сементовский Григорий Петрович

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Сементовская Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Сементовский Григорий Петрович

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Сементовская Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Сементовский Григорий Петрович

Рождение ребёнка
1871

Сын: Сементовский Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Сементовский Григорий Петрович

Рождение ребёнка
1872

Сын: Сементовский Леонид Григорьевич

Отец ребёнка: Сементовский Григорий Петрович

Рождение ребёнка
1874

Сын: Сементовский Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Сементовский Григорий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сементовский Григорий Петрович

Смерть
Неизвестно
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