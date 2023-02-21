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Сементовский Александр Cергеевич

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Место рождения

Харбин, Китай

Дата рождения

24.06.1917

Дата смерти

11.02.1984

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1917

Отец: Сементовский Сергей Иванович

Мать: Сементовская Цецилия Менашевна

Харбин, Китай
Образование
1933
Харбин, Китай
Образовательное учреждение: I-е Харбинское Русское реальное училище
Образование
С 1933 по 1936
Харбин, Китай
Образовательное учреждение: Северо-Маньчжурский политехнический институт
Место жительства
?.08.1935
Харбин, Китай
Пристань Русская ул. №31 кв. 3
Образование
С 1936
Манила, Филипины
Образовательное учреждение: Манильский Университет
Место жительства
С 1936 по 1946
Манила, Филипины
Иммиграция
22.02.1946
San Francisco, USA
Откуда: Филипины, Манила Корабль: "Marine Eagle".
Иммиграция
12.03.1946
San Francisco, USA
Откуда: Филипины, Манила
Бракосочетание
?.06.1947

Жена: Сементовская Сусанна Александровна

Рождение ребёнка
28.11.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сементовская Сусанна Александровна

Lakewood, USA
Место жительства
Неизвестно
Los Angeles, USA
Смерть
11.02.1984
Whittier, USA
Последнее место жительства: Whittier, Los Angeles, California Погребение: Whittier, Los Angeles County, California, USA Rose Hills Memorial Park | https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:VGT1-961
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