Сементовская (Soulotsky) Сусанна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сементовская (Soulotsky) Сусанна Александровна

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Место рождения

Зея, Амурская обл., Россия

Дата рождения

27.06.1918

Дата смерти

21.02.2003

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

1893 г.р.

Муж

1917 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1918

Отец: Soulotsky Alexander Ivanovich

Мать: Soulotsky Elizabeth Petrovna

Зея, Амурская обл., Россия
Иммиграция
02.10.1940
USA, Honolulu, USA
Откуда: Китай, Харбин Корабль: "Asama Maru".
Бракосочетание
?.06.1947

Муж: Сементовский Александр Cергеевич

Рождение ребёнка
28.11.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сементовский Александр Cергеевич

Lakewood, USA
Место жительства
Неизвестно
Los Angeles, USA
Смерть
21.02.2003
Whittier, USA
Whittier, Los Angeles, California, USA Rose Hills Memorial Park
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