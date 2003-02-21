Сементовская (Soulotsky) Сусанна Александровна
Место рожденияЗея, Амурская обл., Россия
Дата рождения27.06.1918
Дата смерти21.02.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1918
Зея, Амурская обл., Россия
Иммиграция
02.10.1940
USA, Honolulu, USA
Откуда: Китай, Харбин Корабль: "Asama Maru".
Бракосочетание
?.06.1947
Рождение ребёнка
28.11.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сементовский Александр Cергеевич
Lakewood, USA
Место жительства
Неизвестно
Los Angeles, USA
Смерть
21.02.2003
Whittier, USA
Whittier, Los Angeles, California, USA Rose Hills Memorial Park