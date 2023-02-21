Soulotsky Alexander Ivanovich
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1886
Дата смерти05.12.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.06.1918
Дочь: Сементовская Сусанна Александровна
Мать ребёнка: Soulotsky Elizabeth Petrovna
Зея, Амурская обл., Россия
Иммиграция
02.10.1940
USA, Honolulu, USA
Откуда: Китай, Харбин Корабль: "Asama Maru".
Место жительства
Неизвестно
San Francisco, USA
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.12.1972