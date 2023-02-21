Soulotsky Alexander Ivanovich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Soulotsky Alexander Ivanovich

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1886

Дата смерти

05.12.1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1893 г.р.

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.06.1918

Дочь: Сементовская Сусанна Александровна

Мать ребёнка: Soulotsky Elizabeth Petrovna

Зея, Амурская обл., Россия
Иммиграция
02.10.1940
USA, Honolulu, USA
Откуда: Китай, Харбин Корабль: "Asama Maru".
Место жительства
Неизвестно
San Francisco, USA
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Soulotsky Elizabeth Petrovna

Смерть
05.12.1972
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