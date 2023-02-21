Иванова (Бутусова) Клавдия Николаевна
Место рожденияБаратаевка, Ульяновск, Россия
Дата рождения30.03.1911
Дата смерти27.03.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1911
Баратаевка, Ульяновск, Россия
Рождение ребёнка
12.01.1928
Отец ребёнка: Иванов Петр Алексеевич
Баратаевка, Ульяновск, Россия
Рождение ребёнка
12.10.1929
Дочь: Осадчук Зинаида Петровна
Отец ребёнка: Иванов Петр Алексеевич
Баратаевка, Ульяновск, Россия
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Баратаевка, Ульяновск, Россия
Смерть
27.03.1993
Причина смерти: ОММК в бассейне левой средне-мозговой артерии