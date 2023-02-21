Иванова (Бутусова) Клавдия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Бутусова) Клавдия Николаевна

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Место рождения

Баратаевка, Ульяновск, Россия

Дата рождения

30.03.1911

Дата смерти

27.03.1993

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1911

Отец: Бутусов Николай Поликарпович

Мать: Бутусова Устинья Прокопьевна

Баратаевка, Ульяновск, Россия
Рождение ребёнка
12.01.1928

Сын: Иванов Алексей Петрович

Отец ребёнка: Иванов Петр Алексеевич

Баратаевка, Ульяновск, Россия
Рождение ребёнка
12.10.1929

Дочь: Осадчук Зинаида Петровна

Отец ребёнка: Иванов Петр Алексеевич

Баратаевка, Ульяновск, Россия
Место жительства
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Петр Алексеевич

Баратаевка, Ульяновск, Россия
Смерть
27.03.1993
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Причина смерти: ОММК в бассейне левой средне-мозговой артерии
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