Бутусов Николай Поликарпович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1882
Дата смерти09.11.1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.06.1903
Дочь: Пантелеева Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Бутусова Устинья Прокопьевна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Бутусов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Бутусова Устинья Прокопьевна
Рождение ребёнка
30.03.1911
Дочь: Иванова Клавдия Николаевна
Мать ребёнка: Бутусова Устинья Прокопьевна
Баратаевка, Ульяновск, Россия
Рождение ребёнка
20.06.1915
Мать ребёнка: Бутусова Устинья Прокопьевна
Рождение ребёнка
18.10.1918
Сын: Бутусов Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Бутусова Устинья Прокопьевна
Баратаевка, Ульяновск, Россия
Рождение ребёнка
1924
Сын: Бутусов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Бутусова Устинья Прокопьевна
Работа или профессия
Неизвестно
Плотник
Место жительства
Неизвестно
Баратаевка, Ульяновск, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Похороны
09.11.1948
Баратаевка, Ульяновск, Россия
Смерть
09.11.1948
Баратаевка, Ульяновск, Россия