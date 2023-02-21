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Бутусов Николай Поликарпович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1882

Дата смерти

09.11.1948

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.06.1903

Дочь: Пантелеева Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Бутусова Устинья Прокопьевна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Бутусов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Бутусова Устинья Прокопьевна

Рождение ребёнка
30.03.1911

Дочь: Иванова Клавдия Николаевна

Мать ребёнка: Бутусова Устинья Прокопьевна

Баратаевка, Ульяновск, Россия
Рождение ребёнка
20.06.1915

Сын: Бутусов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Бутусова Устинья Прокопьевна

Рождение ребёнка
18.10.1918

Сын: Бутусов Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Бутусова Устинья Прокопьевна

Баратаевка, Ульяновск, Россия
Рождение ребёнка
1924

Сын: Бутусов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Бутусова Устинья Прокопьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Плотник
Место жительства
Неизвестно
Баратаевка, Ульяновск, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бутусова Устинья Прокопьевна

Похороны
09.11.1948
Баратаевка, Ульяновск, Россия
Смерть
09.11.1948
Баратаевка, Ульяновск, Россия
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