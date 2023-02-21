Пантелеева (Бутусова) Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пантелеева (Бутусова) Евдокия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1903

Дата смерти

02.11.1983

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1903

Отец: Бутусов Николай Поликарпович

Мать: Бутусова Устинья Прокопьевна

Рождение ребёнка
05.12.1922

Сын: Пантелеев Алексей Фёдорович

Отец ребёнка: Пантелеев Фёдор Иванович

Место жительства
Неизвестно
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Фёдоровна

Отец ребёнка: Пантелеев Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пантелеев Пётр Фёдорович

Отец ребёнка: Пантелеев Фёдор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пантелеев Фёдор Иванович

Смерть
02.11.1983
Ишеевское (северное) кладбище, г.Ульяновск
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