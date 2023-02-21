Пантелеева (Бутусова) Евдокия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1903
Дата смерти02.11.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1903
Рождение ребёнка
05.12.1922
Сын: Пантелеев Алексей Фёдорович
Отец ребёнка: Пантелеев Фёдор Иванович
Место жительства
Неизвестно
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Фёдоровна
Отец ребёнка: Пантелеев Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пантелеев Фёдор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.11.1983
Ишеевское (северное) кладбище, г.Ульяновск