Пантелеев Алексей Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1922
Дата смерти28.10.1997
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1922
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пантелеева Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пантелеева Вера
Место жительства
Неизвестно
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Смерть
28.10.1997