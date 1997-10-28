Пантелеев Алексей Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПантелеев Алексей Фёдорович

Пантелеев Алексей Фёдорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1922

Дата смерти

28.10.1997

Пол

Мужской

Отец

Мать

1903 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1922

Отец: Пантелеев Фёдор Иванович

Мать: Пантелеева Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пантелеева Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пантелеева Вера

Место жительства
Неизвестно
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Смерть
28.10.1997
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close