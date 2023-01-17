Пантелеев Фёдор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пантелеев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.12.1922
Сын: Пантелеев Алексей Фёдорович
Мать ребёнка: Пантелеева Евдокия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Фёдоровна
Мать ребёнка: Пантелеева Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пантелеева Евдокия Николаевна
Смерть
Неизвестно