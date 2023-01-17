Пантелеев Фёдор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пантелеев Фёдор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пантелеев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1922

Сын: Пантелеев Алексей Фёдорович

Мать ребёнка: Пантелеева Евдокия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пантелеева Евдокия Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Фёдоровна

Мать ребёнка: Пантелеева Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пантелеев Пётр Фёдорович

Мать ребёнка: Пантелеева Евдокия Николаевна

Смерть
Неизвестно
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