(Пантелеева) Александра Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пантелеева) Александра Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1903 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пантелеев Фёдор Иванович

Мать: Пантелеева Евдокия Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ??? ? ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ??? ? ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ??? ? ?

Смерть
Неизвестно
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