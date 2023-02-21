(Пантелеева) Александра Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: ??? ? ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: ??? ? ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ??? ? ?
Смерть
Неизвестно