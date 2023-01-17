село Баратаевка, село Баратаевка, город Ульяновск, Ульяновская область (на 2019) — Familio

Баратаевка

город Ульяновск, Ульяновская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Симбирский уезд
111Баратаевка, д. вл.при р. Сельде.123952260295
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Симбирский уезд, Сельдинская волость
73. Баратаевка, село бывшее владельческое, при речке Сельде, дворов 89, жителей 611, церковь православная, паточн. з.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ульяновская область, город областного значения Ульяновск
31414Баратаевкасело54°18'с.ш.48°13'в.д.N-39-061

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ульяновская область, город Ульяновск
73701000176с Баратаевкасело
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