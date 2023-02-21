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Бутусов Николай Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

14.09.1944

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Бутусов Николай Поликарпович

Мать: Бутусова Устинья Прокопьевна

Военная служба
После 08.03.1942
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Род войск: Пехота Воинское звание: Гвардии лейтенант
Место жительства
Неизвестно
Баратаевка, Ульяновск, Россия
Смерть
14.09.1944
Думешти, Румыния
Причина смерти: Умер от ран в госпитале | Гвардии лейтенант, командир стрелковой роты 208 гвардейского стрелкового полка 69-й гвардейской стрелковой Звенигородской дивизии. Похоронен 100 м северо-запа... Показать все
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