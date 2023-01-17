Бутусов Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутусов Иван Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1915

Дата смерти

?.08.1984

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

1883 г.р.

Жена

1926 г.р.

Дети

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Около 1965 г.р.
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Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1915

Отец: Бутусов Николай Поликарпович

Мать: Бутусова Устинья Прокопьевна

Рождение ребёнка
02.02.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бутузова Мария Ефимовна

Рождение ребёнка
09.04.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бутузова Мария Ефимовна

Рождение ребёнка
Около 1965

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Бутузова Мария Ефимовна

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бутузова Мария Ефимовна

Развод
Неизвестно

Жена: Бутусова Анна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бутусова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бутусова Анна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бутусова Анна

Смерть
?.08.1984
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